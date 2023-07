Come riportato da Nicolò Schira, Gonzalo Villar sta per lasciare la Roma. Come pronosticabile dopo la decisione di escluderlo dalla lista dei convocati per l’Algrave, il centrocampista spagnolo sta definendo io suo trasferimento al Granada. Tiago Pinto sarebbe vicino all’accordo sulla base di 1,8 milioni di euro, mentre per il giocatore pronto un contratto fino al 2027.

Gonzalo #Villar is getting closer and closer to #Granada from #ASRoma for €1,8M. Ready a contract until 2027 for the midfielder. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) July 22, 2023