Il Messaggero (S. Carina) – La Roma perde a Empoli 2-1 al 93′, condanna l’ex Di Francesco (ko in casa con l’Udinese) alla B e in virtù del successo dell’Atalanta contro il Torino saluta in anticipo la possibilità di sperare in un posto in Champions. A volte il calcio sa essere alquanto scontato. Perché se una squadra che si gioca la vita (sportiva) incontra un’altra con la testa già alle vacanze, quella svagata ha il destino segnato.

Somiglia vagamente alla legge del western ma è semplicemente la fotografia di Empoli–Roma. Se poi a questo quadro (non) idilliaco si aggiunge che già prima del fischio d’inizio i giallorossi avevano visto azzerata anche l’ultima, flebile speranza di Champions, la chiusura della stagione romanista è tanto mesta quanto prevedibile.