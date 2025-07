In un’intervista esclusiva rilasciata ai microfoni di AllRoma.it, Sergio Pellissier, storico attaccante e bandiera del Chievo Verona, oggi presidente onorario e responsabile dell’area sportiva del club, ha condiviso le sue riflessioni su alcuni protagonisti del calcio attuale. Tra questi, il neoallenatore della Roma Femminile Luca Rossettini, suo ex compagno ai tempi del Chievo, e l’attaccante Artem Dovbyk, al centro di numerose voci di mercato.

Su Rossettini alla guida della Roma Femminile

Pellissier ha commentato così la nomina del nuovo tecnico giallorosso:

“Luca era un ottimo difensore, ha esperienza e capacità, la sua carriera l’ha fatta e la cosa non si discute. Come allenatore ancora non lo conosco, essendo un giocatore abile e di conoscenza credo che possa mettere la sua esperienza in questa nuova avventura da allenatore in una piazza come Roma. Non so come possa fare, perchè non l’ho visto ancora allenare dal vivo”.

Sull’ipotesi di scambio tra Dovbyk e Gimenez

Negli ultimi giorni si è parlato di un possibile scambio tra Gimenez e Dovbyk, due attaccanti dal profilo internazionale. Pellissier ha espresso la sua opinione in merito:

“Non c’è bisogno di fare questo scambio, anche se si tratta di due attaccanti molto validi ma che devono ancora dimostrare il loro vero valore in Italia. Sono due bomber che hanno grosse capacità, al momento non lo farei perchè Dovbyk ha ancora possibilità di crescita e un potenziale molto valido”.

Su Nikola Krstovic come opzione per la Roma

Infine, da ex attaccante, Pellissier ha commentato anche l’eventuale arrivo di Nikola Krstovic, attualmente al Lecce, ma accostato in queste settimane alla Roma:

“Krstovic è un ottimo attaccante, ha parecchie qualità. Se dovessi scegliere, lo prenderei subito. Roma non è Lecce e sicuramente la pressione è molto alta. Bisognerebbe capire però come possa fare una squadra che ha ambizione di tornare grande per crescere ancora di più”.