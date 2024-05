(Pagine Romaniste) – La stagione della Roma è terminata con una sconfitta in casa dell’Empoli. I toscani trovano il vantaggio con Cancellieri al 13′, e Aoaur ristabilisce la parità allo scadere del primo tempo. Il gol dell’algerino (tra i pochi a salvarsi) però non basta, e a decidere la gara che vale la salvezza è Niang al 93′. Tra i migliori anche Bove e Zalewski. Dybala non brilla, e delude ancora Abraham. Parecchie disattenzioni per Ndicka e Cristante.

LE PAGELLE DEI QUOTIDIANI

CORRIERE DELLO SPORT: Svilar 5.5; Celik 6.5, Mancini 5.5, Ndicka 5.5, Angeliño 6.5; Bove 6, Cristante 5.5, Aouar 6 (69′ Pellegrini 6); Dybala 5.5 (88′ Joao Costa SV), Abraham 5 (69′ Azmoun 5.5), Zalewski 6 (80′ El Shaarawy SV).

Allenatore: De Rossi 6.