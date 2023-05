Roma in partenza per Monza: presenti gli infortunati e Matic – VIDEO

La Roma è in partenza da Fiumicino per raggiungere Monza. Domani è in programma il match della trentatreesima giornata di Serie A contro i brianzoli alle ore 21:00. Nonostante gli infortuni Josè Mourinho ha deciso di convocare gli infortunati oltre allo squalificato Nemanja Matic. Nel video pubblicato sui social dalla società sono presenti infatti Smalling, Llorente, Wijnaldum e Dybala oltre al lungodegente Karsdorp. L’obiettivo è quello di far gruppo in vista del finale di stagione.