La testa è a Budapest, ma l’impegno di campionato incombe. A cinque giorni dalla finale di Europa League tra Siviglia e Roma, i giallorossi domani dovranno affrontare la Fiorentina. La squadra in queste ore è in partenza da Fiumicino per raggiungere Firenze con diversi assenti: oltre a Dybala out anche Spinazzola, Pellegrini, Matic e Rui Patricio. Prima convocazione per il giovane capitano della Primavera, Riccardo Pagano.