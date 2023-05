Belotti: “Il Gallo? Una scommessa con un amico. Ha un significato importante per me” – VIDEO

Andrea Belotti ha rilasciato un’intervista ai canali ufficiali della UEFA soffermandosi soprattutto sull’origine del suo soprannome. Queste le sue parole: “Il ‘Gallo’ è uscito fuori come un gioco con un mio amico d’infanzia che si chiama Gallo di cognome. Un giorno ci siamo incontrati, per casualità lui era riuscito a vedermi per una partita e abbiamo fatto questa scommessa dicendo che se avessi segnato avrei dovuto mimare la cresta di un gallo perché lui da piccolo quando giocava esultava così. È arrivata la partita, ho segnato e mantenuto la promessa. È piaciuta a tutti. Ha un significato molto importante perché è un’amicizia che per me vale molto”.

