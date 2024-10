Marisa Coen, moglie dello storico capitano della Roma Agostino Di Bartolomei, ha lanciato un messaggio social ai Friedkin per far tornare Daniele De Rossi sulla panchina giallorossa. Queste le sue parole condivise sul suo account X: “Ultima chance per salvare questa stagione, già abbastanza compromessa, è richiamare alla guida della squadra Daniele De Rossi. Grazie di cuore. Juric è un uomo di calcio capirà”.

Foto: [Paolo Bruno] via [Getty Images]