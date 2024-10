Termina allo stadio Marcantonio Bentagodi l’ultima gara di questa ottava giornata di Serie A. Il Verona cade in casa con il Monza con un secco 0-3: in gol per i brianzoli Dani Mota con una doppietta (9′, 74′) e Bianco (79′). Prima vittoria stagionale per gli uomini di Nesta.

Foto via [Getty Images]