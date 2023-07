In casa Roma si va sempre più delineando il calendario delle amichevoli che avvicinano la squadra giallorossa all’esordio in campionato il 20 agosto all’Olimpico contro la Salernitana. Definite le amichevoli della prima parte di ritiro contro la Boreale e Latina entrambe a Trigoria, seguiranno quelle in Portogallo con Braga e Farense, per poi chiudere poi il cerchio il 6 agosto contro il Tolosa. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, ci sarà un ultimo test che avverrà durante la presentazione della squadra all’Olimpico, presumibilmente il 13 agosto.