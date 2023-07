Nella lunga lista dei centrocampisti accostati alla Roma che è sempre alla ricerca di un calciatore per rinforzarsi in quel ruolo, c’è anche Fred dello United. Il calciatore è in scadenza a giugno, e diverse squadre inglesi ed arabe lo hanno messo nel mirino. Non solo, perché Fabrizio Romano riporta come sulle tracce del brasiliano ci sia anche il Galatasaray, che ha già presentato un offerta al Manchester United. Prima offerta però rifiutata dai Red Devils perché non rispecchia le loro aspettative. Fred in ogni casco lascerà Manchester, con i club arabi e il Fulham che restano alla finestra.