Kristensen sta per iniziare la sua nuova avventura nella Capitale. In questo momento l’esterno si sta sottoponendo alle visite mediche e poi firmerà il contratto con i giallorossi. La voglia di far parte del progetto Roma per l’esterno del Leeds è enorme tanto che, secondo quanto riporta Tuttomercatoweb.com, ci sarebbe un particolare retroscena sul suo arrivo. Mercoledì sera ha preso da solo un volo di linea, pagando anche il biglietto e avvisando il club giallorosso soltanto poco prima del decollo. Una prassi insolita che dimostra quanto il giocatore abbia fame di iniziare con José e compagni, lasciandosi alle spalle il passato.