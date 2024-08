Corriere dello Sport (R. Maida) – Anno nuovo, abitudini vecchie: mancano 12 giorni al debutto all’Olimpico in campionato ma i tifosi della Roma, nonostante le città bollenti e le ferie agostane in corso, stanno già pregustando il primo sold out della stagione. Per la partita contro l’Empoli, la seconda di campionato, la società ha già venduto 16.000 biglietti, che si aggiungono ai circa 40.000 abbonati. Mancano poche migliaia di ingressi per raggiungere il tutto esaurito e continuare la striscia aperta dall’era post-Covid: cambiano gli allenatori, cambiano ¡ giocatori, ma la passione del pubblico romanista è sempre la stessa.

Da oggi alle 16, tra l’altro, scatta la vendita libera degli abbonamenti per le comprendono le quattro gare del tabellone di Europa League più l’ottavo di Coppa Italia da giocare all’Olimpico contro Sampdoria o Genoa. Nella fase di prelazione sono state confermate quasi 17.000 tessere.