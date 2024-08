Corriere dello Sport (R. Maida) – Un’ipotesi affascinante. Non facile, certo, ma perché limitarsi alle cose scontate? De Rossi sta cercando di insegnare a Tommaso Baldanzi il ruolo di mezz’ala. L’idea gli è venuta sin dai primi giorni della preparazione: nel test iniziale contro il Latina a Trigoria lo ha utilizzato proprio nella posizione che di solito occupa Pellegrini. Un po’ interno, un po’ trequartista.

E a Liverpool, nella prova generale in vista del campionato, lo ha fatto entrare al posto di Le Fée, sul centrodestra, senza modificare l’assetto della squadra. Con tanta qualità in attacco, aspettando di capire cosa succederà con Dybala, Baldanzi si ricicla come centrocampista offensivo: partendo da dietro, secondo l’allenatore, ha più possibilità di far valere le sue doti nello stretto e nel tiro dalla distanza.