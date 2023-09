La Roma tramite comunicato ufficiale sul proprio sito, rende nota la partecipazione insieme al Group Friedkin alla Ryder Cup 2023. Di seguito la nota ufficiale:

Una grande opportunità nell’evento a squadre più importante del mondo del golf: oltre alla vendita del merchandising ufficiale negli AS Roma Store di Piazza Colonna e Via del Corso nei giorni che hanno preceduto l’inizio della competizione, il Club già dall’inizio di questa settimana è presente con “Rome in One”, un piccolo campo da golf phygital, caratterizzato dagli inconfondibili colori giallorossi e da pareti a LED che regalano ai partecipanti un’esperienza immersiva all’interno dei luoghi più iconici della città di Roma.

Al posto della classica bandiera presente nelle buche dei campi da golf, è stata installata una bandierina del calcio d’angolo, per ricreare l’ambientazione di un campo da calcio unita al divertimento di una prestazione golfistica. L’iniziativa è strutturata su più livelli di difficoltà, aggiungendo all’interno dello stesso campo degli ostacoli molto particolari, come sampietrini, sagome per la barriera e mini-acquedotti.

La Ryder Cup e l’AS Roma, oltre a essere legate dalla città ospitante di questa edizione, hanno in comune il 1927, l’anno di fondazione, condividendo dunque quasi un secolo di storia e una riconoscibilità a livello internazionale.

L’iniziativa, in collaborazione col Gruppo Friedkin, ha lo scopo di arricchire l’esperienza all’interno del Fan Village del Marco Simone Golf & Country Club di Roma e coinvolgere tutti i tifosi romanisti – e non solo – presenti a un evento di alto prestigio sportivo e di fama mondiale.