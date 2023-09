Il centrocampista del Genoa Milan Badelj ha rilasciato alcune dichiarazioni nel prepartita della gara contro la Roma. Queste le sue parole:

Turno infrasettimanale come vi siete preparati?

“Voglio credere in modo giustitssimo. Siamo rimasti con l amaro in bocca dopo la partita con il Lecce dove non siamo riusciti a fare punti. Affrontiamo questa gara con grande rabbia”.