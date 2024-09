Hummels è un nuovo giocatore giallorosso. Secondo quanto riportato da Filippo Biafora tramite X, il difensore atterrerà a Fiumicino alle ore 12:25. Oggi inizierà il suo nuovo percorso con la maglia giallorossa. Contratto annuale da 2.5 milioni più bonus: dopo l’atterraggio visite mediche e firma per essere inserito in tempo in lista UEFA.