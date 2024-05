Corriere dello Sport (E. Pinna) – Espulso con rosso diretto Paredes poco prima della mezzora della ripresa: ennesimo contatto che Manganiello (a torto) considera non punibile, Paredes s’arrabbia, protesta, l’arbitro di Pinerolo ferma il gioco per ammonirlo, lui alza il braccio e sicuramente accompagna il gesto con le parole, inequivocabile il senso. Manganiello fa rosso diretto e a chi protestava replica: «L’avete sentito tutti». Viste le poche proteste, l’avranno sentito. Colpo di testa di Lukaku, in area del Genoa davanti a lui Vogliacco respinge il pallone colpendolo con il braccio sinistro ma completamente attaccato al corpo, giusto far proseguire