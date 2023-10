Eusebio Di Francesco, tecnico del Frosinone, ha diramato la lista dei 23 giocatori che prenderanno parte alla sfida contro la Roma, in programma questa sera alle 20:45 allo Stadio Olimpico. Ancora out Kaio Jorge: l’ex Juventus non ha ancora debuttato in maglia gialloazzurra. Assenti anche Kalaj e Lirola. Ecco la lista completa dei convocati:

Portieri: Cerofolini, Frattali, Turati

Difensori: Lusuardi, Marchizza, Monterisi, Okoli, Oyono, Romagnoli.

Centrocampisti: Barranechea, Bourabia, Brescianini, Ibrahimovic, Lulic, Mazzitelli, Reinier.

Attaccanti: Baez, Bidaoui, Caso, Cheddira, Cuni, Kvernadze, Soulè.