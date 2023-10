Contro il Frosinone per dare una scossa al campionato. La Roma ha il compito di tornare a vincere senza alcun alibi, per citare Mourinho. La squadra giallorossa per l’occasione si prepara ad una novità cromatica. Questa sera ci sarà infatti l’esordio della terza maglia targata Adidas rilasciata ufficialmente 5 giorni fa. Il kit su base nera e con il Lupetto della Roma di Gratton sarà dunque indossato da Pellegrini e compagni. Chissà che sia di buon auspicio per la partita.