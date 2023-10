Pagine Romaniste – La Roma torna a vincere in campionato dopo una settimana complicata. La partita delicatissima dal punto di vista ambientale era iniziata con il freno a mano tirato. Ci hanno pensato Paulo Dybala e Lukaku a stappare la partita, quando al ventunesimo trovano una combinazione che dà l’opportunità al belga di siglare il suo quarto gol in giallorosso. Per i restanti minuti sono i gialloblù a fare la partita senza però impensierire più di troppo Rui Patricio.

Nella ripresa i ritmo, già molto lento, si abbassa ancora di più favorendo la fase difensiva dei padroni di casa, che preferiscono attendere e colpire in contropiede. il raddoppio arriva l ottantaquattresimo quando da punizione Dybala trova sul secondo palo Pellegrini.

La squadra di Mourinho adesso avrà 4 giorni per preparare la prossima sfida di Europa League contro il Servette.

TABELLINO

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Cristante, Mancini, Ndicka; Karsdorp (71′ Kristensen), Bove, Paredes, Pellegrini (84′ Aouar), Spinazzola; Dybala (90′ Azmoun), Lukaku. A disposizione: Boer, Svilar, Zalewski, Pagano, Kristensen, Pisilli, Aouar, El Shaarawy, Azmoun, Belotti.

Allenatore: Mourinho.

Squalificati: –.

Indisponibili: Abraham, Kumbulla, Llorente, Renato Sanches, Smalling.

FROSINONE (4-3-3): Turati; Oyono, Okoli, Romagnoli (19′ Brescianini), Marchizza; Mazzitelli (84′ Ibrahimovic), Barrenechea (84′ Bourabia), Garritano; Soulé, Cuni (61′ Cheddira), Baez (61′ Caso).

A disposizione: Frattali, Cerofolini, Lusuardi, Lulic, Monterisi, Brescianini, Bourabia, Reinier, Caso, Cheddira, Kvernadze, Bidaoui, Ibrahimovic.

Allenatore: Di Francesco.

Squalficati: -.

Indisponibili: Harroui, Gelli, Kaio Jorge, Kalaj, Lirola.

Marcatori: Lukaku (R), Pellegrini (R).

Ammoniti: Barrenechea (F), Soulé (F).

Espulsi:

Arbitro: Marchetti.

Assistenti: Mondin e Cipressa.

IV Uomo: Piccinini.

VAR: Abbattista.

AVAR: Irrati.

SECONDO TEMPO

90’+8 – Finisce qui. La Roma vince 2 a 0 grazie alle reti di Lukaku e Pellegrini.

90’+5 – Ripartenza dei giallorossi che termina con una conclusione al lato di Paredes.

90′ – Marchetti assegna 8′ minuti di recupero.

90′ – Cambio Mourinho: esce Dybala per Azmoun.

89′ – Gioco fermo da tre minuti perché Marchetti si è accasciato per crampi.

84′ – Cambi per entrambe le squadre. Per la Roma fuori Pellegrini per Aouar. Per il Frosinone fuori Barrenechea e Mazzitelli, dentro Ibrahimovic e Bourabia.

83′ – GOOOOOLL PER LA ROMA. Da punizione battuta dai 35 metri di Dybala Pellegrini si inserisce sul secondo palo e buca Turati.

82′ – Ammonito Soulé per proteste.

81′ – Azione da destra a sinistra della Roma che si conclude con una conclusione alta di Bove da buona posizione.

77′ – Cross di Spinazzola sul secondo palo dove arriva Kristensen che appoggia comodamente a Turati.

71′ – Primo cambio per la Roma; fuori Karsdorp e dentro Kristansen.

70′ – Break di Dybala che serve Lukaku sulla destra. Il belga da posizone defilata spara altissimo.

64′ – Ammonito Karsdorp per proteste.

61′ – Doppio cambio per Di Francesco. Fuori: Cuni e Baez. Dentro: Caso e Cheddira.

60′ – Grande palla di Dybala per l’inserimento di Bove in area che calcia addosso a Turati.

58′ – Uno due tra Lukaku e Dybala, che rimette in mezzo ma il Frosinone si salva in corner.

51′ – Due angoli di fila per la Roma. Allontanati entrambi dalla difesa del Frosinone.

46′ – Ammonito Barrenechea per un fallo su Bove

45′ – Al via la ripresa.



PRIMO TEMPO

45’+2 – Finisce la prima frazione con la Roma in vantaggio grazie a Lukaku.

45′ – Marchetti assegna 2 minuti di recupero.

43′ – Buona azione sull’asse Karsdorp-Dybala. Sul cross dell’olandese si salva la difesa gialloblù.

35′ . Brutta entrata di Mazzitelli su Dybala. Marchetti lo grazia.

33′ – Rui Patricio attento su una conclusione di Baez.

29′ – Altra occasione per Lukaku che da posizione defilata calcia centralmente. Nessun problema per Turati.

26′ – Altra grande occasione per Cuni che tira di poco alto.

22′ – GOOOL DELLA ROMA. Lukaku sblocca il match alla prima occasione.

19′ – Primo cambio della partita. Per il Frosinone fuori Romagnoli per problemi fisici e dentro Brescianini.

18′ – Occasione per il Frosinone con Cuni che salta Rui Patricio ma non riesce a depositare la palla in porta.

16′ – Fase di controllo del gioco da parte dei giallorossi.

12′ – Primo angolo anche per il Frosinone. Allontana Lukaku.

8′ – Quarto angolo per la Roma.

5′ – Primo angolo per la Roma.

1′- Inizia il match.

Prepartita