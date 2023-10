La Roma vince 2-0 contro il Frosinone. L’autore del gol del vantaggio, Romelu Lukaku, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel post partita. Queste le sue parole:

Oggi contava solo vincere?

“Sisi vero. Abbiamo parlato in questi giorni con il mister e ci siamo detti che era importante oggi. Abbiamo fatto una bella partita e abbiamo messo tutto dentro, fatto due gol e porta imbattuta continuiamo così”.

Ti trovi bene qui, hai bisogno di sentirti amato come dice Mourinho?

“Si, il mister mi conosce molto bene e abbiamo una relazione importante. La verità è che devo mettermi a disposizione della squadra e ho dei compagni che sono molto bravi nell’aiutarmi. Lo sappiamo tutti che siamo in una posizione difficile, ma la stagione è lunga e dobbiamo continuare così”.

Ma lo senti il boato ogni volta che prendi palla?

“Nono, ma sono concentrato a fare l’azione giusta per tirare o fare una buona sponda per i compagni. Questo è sempre stato il mio gioco, ora con loro c’è una migliore connessione e spero che questo aiuti la squadra a vincere”.

La coppia con Dybala funziona bene? Con che livello metti questa coppia?

“È diverso, ogni compagno che ho avuto ho sempre avuto buone relazioni con lui perché per me è importante saperne le qualità, come riceve palla e come la da. Paolo ha tante qualità straordinarie”.