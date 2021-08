Roma-Fiorentina, nel pre e post partita sarà aperto il nuovo store in viale delle Olimpiadi – FOTO

Dopo il debutto vincente in Conference League (1-2), la Roma si appresta ad esordire anche in campionato. Alle 20:45 i giallorossi di Mourinho ospiteranno la Fiorentina. Per la prima gara dell’anno ci sarà una novità. Presso la Lounge del Centrale del Tennis – in viale delle Olimpiadi – sarà infatti presente il nuovo store giallorosso. Il negozio sarà aperto sia nel pre che nel post partita.

