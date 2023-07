Il destino del centrocampista classe 2004 Faticanti sembra lontano da Trigoria. Il capitano della Primavera non rientra nei piani tattici di José Mourinho e il club giallorosso nel frattempo valuta la cessione a titolo definitivo come accaduto con Missori e Volpato. Su di lui si è fatto già avanti il Brugge, con tanto di offerta, poi rifiutata. Dopo l’Europeo Under 19 vinto da protagonista, per Faticanti si prospetta un futuro lontano dalla capitale con l’interesse da parte di diversi club in B. A riportarlo è Calciomercato.com.

Fillipo Biafora de Il Tempo aggiunge che Faticanti ha chiesto di essere ceduto e di poter giocare di più. La Roma ha risposto al giocatore di trovare una offerta adeguata.