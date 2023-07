Il centrocampista classe ’98 Gonzalo Villar è finito nel mirino di un club spagnolo. Per lui si tratterebbe di un ritorno, questa volta ad accoglierlo potrebbe essere una squadra andalusa. Tra gli esuberi nella rosa romanista, come riportato dal portale spagnolo Relevo, su di lui è vivo l’interesse del Granada. I due club stanno trattando per trovare la soluzione migliore visto il contratto in scadenza a giugno 2024. Per Villar sarebbe la terza esperienza in Spagna dopo l’Elche (prima di approdare in giallorosso) e il Getafe dove in due stagioni ha raccolto 26 presenze.