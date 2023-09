Il Tempo (L. Pes) – Dopo il sorteggio di venerdì, ieri mattina è stato reso noto il calendario della fase a gironi dell’Europa League. I giallorossi esordiranno il 21 settembre alle 18.45 sul campo dello Sheriff Tiraspol, in Moldavia. Poi due appuntamenti allo stadio Olimpico (entrambi alle 21) contro Servette e Slavia Praga, rispettivamente il 5 e 26 ottobre. Dopodiché gli uomini di Mourinho voleranno prima a Praga (9 novembre ore 18.45) e poi a Ginevra, in casa del Servette il 30 novembre (calcio d’inizio alle 21). Il gruppo G si chiuderà giovedì 14 dicembre quando la Roma affrontera in casa lo Sheriff per i novanta minuti decisivi.