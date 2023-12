L’attesa è finita! Finalmente è arrivato il momento di scoprire il contenuto del Welcome Pack 23-24. Gli abbonati Serie A potranno ritirare il pack tanto atteso prima delle partite casalinghe del 23 dicembre, del 3 e del 7 gennaio. Dopodiché, sarà disponibile in tre AS Roma Store a partire dall’8 gennaio. Ecco come fare!