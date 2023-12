Matias Vina la scorsa estate si è trasferito dalla Roma al Sassuolo in prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni. Secondo quanto riportato da Il Tempo, c’è un club che sembra molto interessato al terzino: il Flamengo. Il giallorosso inoltre piace anche al Corinthians. In ogni caso la Roma ha fissato il prezzo per il suo cartellino a 10 milioni, e non si esclude una sua partenza già a gennaio: in quel caso si interromperebbe subito il prestito con il Sassuolo.

