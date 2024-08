Il nuovo arrivato Artem Dovbyk non è potuto partire con i compagni nei giorni scorsi per l’ultima parte di ritiro in Inghilterra a causa di alcuni problemi burocratici riguardanti il suo visto. E come il nuovo numero 11 giallorosso anche Eldor Shomurodov aveva avuto la stessa problematica.

Secondo quanto riportato da Filippo Biafora questi problemi sono stati risolti, e i due giocatori in serata saranno in Inghilterra con il resto della squadra.