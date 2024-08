L’ex giallorosso Andrea Belotti ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport sul suo nuovo club, il Como, e sulla sua carriera. Queste le sue parole:

Cosa l’ha spinta ad accettare il Como?

“Sono qua con grande entusiasmo, il Como mi ha voluto fortemente fin dal termine della scorsa stagione. Hanno insistito tanto, questo è stato uno dei fattori che mi hanno spinto a voler venire qua. Un interesse forte, intenso, mi sono sentito corteggiato e per un calciatore questo è importante, significa che credono in te”.

Che effetto fa avere intorno personaggi importanti come Fabregas o come Varane?

“All’inizio un effetto particolare. Se vedi una società che ha questo interesse nel voler migliorare e crescere capisci che oltre alle parole vogliono fare i fatti. Fabregas ha smesso da poco di giocare, conosciamo tutti quello che ha fatto in campo e questo è un punto a nostro favore. Lui ha fatto la storia del calcio e può solo insegnarcelo. La società è talmente forte che può prendere giocatori come Varane, Alberto Moreno e Reina e questo farà sì che questa squadra possa solo migliorare”.

Che Como sarà in Serie A?

“La nostra mentalità sarà quella di giocare ogni partita per vincere, il mister cerca sempre di inserire questo fattore nella nostra mente. Possiamo sembrare una squadra in evoluzione e magari potremmo essere più tranquilli, ma noi vogliamo fare l’opposto: cercare di mettere in difficoltà tutti con la nostra mentalità e il nostro credo. Sarà dura, ma noi vogliamo dare del filo da torcere a tutti”.

Gli obiettivi personali?

“L’obiettivo personale è fare il più possibile per aiutare la squadra a vincere, la squadra viene prima di tutto il resto. Ho compagni forti e possono mettermi in condizione di segnare, toccherà a me farmi trovare pronto”.