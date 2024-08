La Roma si prepara ad affrontare la prima giornata di Serie A della stagione 2024/25. La sfida con il Cagliari è in programma per domenica sera alle ore 20:45. Daniele De Rossi terrà la consueta conferenza stampa prepartita nella giornata di domani. L’appuntamento con i giornalisti è previsto alle ore 14:30. La squadra si allenerà a Trigoria alle ore 18, poi la partenza per la Sardegna.