gazzetta.it – È rottura totale tra Federico Chiesa e la Juventus. L’esterno non vuole restare una stagione intera senza giocare, durante l’estate ha spesso parlato con Daniele De Rossi che era molto felice di accoglierlo a Roma. Lo stesso tecnico però non ha gradito i dubbi che il bianconero ha avuto nel corso del calciomercato nella speranza di trovare un club che giocasse la Champions League, ma di fatto non ha mai detto “no” ai giallorossi. Con la possibile partenza di Dybala in direzione Arabia Saudita (affare non ancora definito, leggi QUI gli ultimi aggiornamenti) Chiesa potrebbe nuovamente affacciarsi alla porta della Roma.