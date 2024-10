Pagine Romaniste – Allo stadio Olimpico la Roma trova la sua prima vittoria europea stagionale battendo la Dinamo Kiev per 1-0. A decidere è il gol di Dovbyk dal dischetto al 23′. Verso il termine della gara Shomurodov sbaglia un clamoroso gol sotto porta che avrebbe regalato il raddoppio ai giallorossi. Bene Pisilli e Baldanzi, troppe disattenzioni per Hermoso. Poteva essere la gara di Hummels che invece si scalda per tutto il secondo tempo ma resta in panchina. Ritmi bassi e vittoria di misura, i giallorossi guadagnano i tre punti e portano a casa solamente il risultato.

LE PAGELLE DEI QUOTIDIANI

LA GAZZETTA DELLO SPORT – Svilar 5.5, Celik 6, Ndicka 6, Hermoso 5, Zalewski 5, Koné 6, Le Fée 5, Cristante 6 (8′ st), Angeliño 5, Dybala 6.6 (21′ st), Baldanzi 6.5, Pisilli 6.5, Pellegrini 6.5 (21′ st), Dovbyk 6.5, Shomudorov 5 (8′ st).

Allenatore: Juric 6

CORRIERE DELLO SPORT – Svilar 6, Celik 6, Ndicka 6, Hermoso 5.5, Zalewski 5.5, Koné 6, Le Fée 5.5, Cristante 6 (8′ st), Angeliño 5.5, Dybala 6 (21′ st), Baldanzi 7, Pisilli 6.5, Pellegrini 6 (21′ st), Dovbyk 6.5, Shomudorov 5.5 (8′ st).

Allenatore: Juric 6.

TUTTOSPORT – Svilar 6, Celik 6, Ndicka 6.5, Hermoso 6, Zalewski 6, Koné 6, Le Fée 5, Cristante 6 (8′ st), Angeliño 5.5, Dybala 6 (21′ st), Baldanzi 7, Pisilli 6.5, Pellegrini 6 (21′ st), Dovbyk 6.5, Shomudorov 5.5 (8′ st).

Allenatore: Juric 6.5.

IL MESSAGGERO – Svilar 6, Celik 6, Ndicka 6, Hermoso 6.5, Zalewski 6, Koné 6, Le Fée 6.5, Cristante 6 (8′ st), Angeliño 6, Dybala 6 (21′ st), Baldanzi 6.5, Pisilli 6, Pellegrini 6 (21′ st), Dovbyk 6.5, Shomudorov 5.5 (8′ st).

Allenatore: Juric 6.

CORRIERE DELLA SERA – Svilar 6, Celik 6, Ndicka 6, Hermoso 6, Zalewski 5.5, Koné 6, Le Fée 5, Cristante 6 (8′ st), Angeliño 5.5, Dybala 6.5 (21′ st), Baldanzi 6.5, Pisilli 6, Pellegrini 6.5 (21′ st), Dovbyk 6, Shomudorov 5 (8′ st).

Allenatore: Juric 6.

LA REPUBBLICA – Svilar 6, Celik 6, Ndicka 6.5, Hermoso 6, Zalewski 6, Koné 6.5, Le Fée 5.5, Cristante 6 (8′ st), Angeliño 6.5, Dybala 6.5 (21′ st), Baldanzi 7, Pisilli 6.5, Pellegrini 6.5 (21′ st), Dovbyk 7, Shomudorov 5.5 (8′ st).

Allenatore: Juric 6.5.

IL TEMPO – Svilar 5.5, Celik 6, Ndicka 6, Hermoso 6.5, Zalewski 6, Koné 6, Le Fée 6, Cristante 6 (8′ st), Angeliño 6, Dybala 6.5 (21′ st), Baldanzi 6.5, Pisilli 6.5, Pellegrini 6.5 (21′ st), Dovbyk 6.5, Shomudorov 5.5 (8′ st).

Allenatore: Juric 6.

Foto: [James Worsfold] via [Getty Images]