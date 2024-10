Pagine Romaniste – Un passo falso vorrebbe dire confermare la crisi e affondare ancor di più nei bassi fondi della classifica. Un moto d’orgoglio permetterebbe di vincere la prima gara della nuova edizione dell’Europa League, acquistare fiducia ed allontanare le voci del ritorno di Daniele De Rossi, fresco intanto di entrata nell’agenzia di Ramadani, uomo più che vicino a Ghisolfi.

Ivan Juric sa quanto vale la sfida di domani (18:45) contro la Dinamo Kiev. Rialzata o (ennesima) caduta. Non ci sono mezze misure. Il tecnico croato è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro gli ucraini, che giungeranno a Roma con uno score vuoto date le sconfitte contro Lazio (0-3) e Hoffenheim (2-0). I giallorossi, invece, hanno ottenuto un pareggio (1-1) contro l’Athletic Bilbao per poi cadere (1-0) in Svezia contro l’Elfsborg. Queste le sue parole:

JURIC IN CONFERENZA STAMPA

Ci sarà un turnover massiccio o leggero? Nelle rotazioni ci sarà anche Dovbyk?

Non ho ancora deciso. Mancini non ha terminato l’allenamento per un attacco febbrile. Di sicuro farò un po’ di cambi, però penso che sia giusto visto che avremo 7 partite in 21 partite, fare un po’ di turnover, non però massiccio.

La Roma non sembra aver preso i suoi tratti distintivi. Perché? È una Roma cattiva come vorrebbe?

Anche nell’ultima partita abbiamo visto tanta volontà nelle prestazioni. In questo momento non abbiamo assolutamente la mentalità vincente. Nelle ultime 17 partite la Roma ne ha vinte 3: la mentalità non è da Roma, ma nemmeno da squadra di livello inferiore perché vedo le prestazioni positive su tante cose. Abbiamo tutto per lavorare bene, il resto sono tutte scuse. Tante cose sono buone, la mentalità non è vincente. Bisogna cambiare registro. Fare belle partite, un punto, perdere ed essere contenti non va bene. Già da domani mi aspetto una volontà superiore per migliorare la situazione, ci vuole cattiveria per uscirne, a prescindere da chi è seduto qui. Mi aspetto questo. Le partite di Monza e di Elfsborg dove domini e non vinci non sono più accettabili.

Sul momento.

Vedo gente che è migliorata tantissima. Non siamo ciò che deve essere la Roma. Facciamo tante cose positive, bisogna cambiare completamente mentalità. Abbiamo sempre il possesso, abbiamo sempre fatto più degli altri ma non i punti. Il momento richiede di spingere. La squadra deve mostrare di che pasta è fatta.

Su Angelino e Hermoso.

Hermoso sta bene, è in forma. È un grande professionista e mi piace molto in quel ruolo. Lo alterno con Angelino, perché nella mia visione il quinto deve sapere dribblare. Ha piede e visione, è bravo in fase difensiva e lo vedo bene tra i tre. È una scelta tecnica.

A Trigoria manca protezione verso l’allenatore?

A me non manca proprio niente. Col direttore parliamo di tutto, sento la sua fiducia. Come persona non manca niente. Posso attaccarmi alle scuse, anche i giocatori possono farlo, ma è da deboli. Dobbiamo arrivare alla partita e mangiarli. L’organizzazione ed il centro sportivo sono top, dobbiamo vincere la partita. Tra me e Daniele abbiamo vinto 3 partite. I giocatori ci sono, c’è tutto per fare bene. Il gol di Monza non l’ho mai preso nella mia carriera. Da domani voglio un’altra Roma, anche giocando meno bene.

Come si allena la mentalità di questa squadra?

A livello di gioco abbiamo fatti grandi passi in avanti. La mentalità vincente si allena durante l’allenamento, è lì che si cresce. Il lavoro quotidiano ti porta ad avere la mentalità vincente.

In questo momento certi giocatori non stanno dando quello che dovrebbero dare?

Quando gioco a Monza devo vincere, con l’Inter vedendo la partita devo pareggiare o vincere, con Elfsborg e Athletic Bilbao devo vincere. Il gol di Monza e col Bilbao non deve succedere. Questi ragazzi hanno un’occasione unica nella loro vita: la situazione è di merda, devono avere una fame allucinante per ribaltarla. Ti capita una volta nella vita essere in questa situazione. La devono prendere per quello che è: un’occasione unica, da ribaltare. Devono diventare delle bestie, un’altra roba. Da domani mi aspetto un’altra roba.

Foto: [Paolo Bruno] via [Getty Images].