Tammy Abraham è ufficialmente atterrato a Istanbul, pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera con il Besiktas. Accompagnato da un caloroso benvenuto da parte dei tifosi turchi accorsi in massa all’aeroporto, l’attaccante inglese ha espresso tutta la sua emozione per l’inizio di questa nuova avventura.

“È stato un viaggio lungo, ma ne è valsa la pena. Sono davvero felice ed emozionato di essere qui”. “Conoscevo la Turchia, ma non ero mai stato a Istanbul: è una città splendida. Questo paese è straordinario.”

Il centravanti ha poi raccontato le sue prime sensazioni da neo giocatore del club bianconero: “Guardavo spesso in TV questa maglia così iconica, e ora ho l’onore di indossarla. È un sogno che si avvera, sono davvero orgoglioso.”

Per la Roma si tratta di un’operazione vantaggiosa dal punto di vista economico: il club giallorosso incasserà 17 milioni complessivi. La cifra si compone di 2 milioni per il prestito oneroso, 13 milioni legati all’obbligo di riscatto (condizionato da clausole facilmente raggiungibili) e ulteriori 2 milioni in bonus.