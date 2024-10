Pagine Romaniste (L. Meriggioli – F. Castellucci) – La situazione non è delle migliori, come affermato dallo stesso Juric in conferenza stampa. La Roma è chiamata alla reazione davanti al pubblico dello stadio Olimpico e l’occasione è la sfida di Europa League con la Dinamo Kiev. Dopo il pareggio con l’Athletic Bilbao (1-1) ed il passo falso con l’Elfsborg (1-0) i giallorossi hanno bisogno dei 3 punti. Il dubbio principale è legato alle condizioni di Gianluca Mancini, che ha interrotto la rifinitura a causa di un attacco febbrile.

Attenzione però a sottovalutare l’avversario. Anche gli ucraini sono reduci da un avvio deludente in Europa League, peggiore della Roma. La Dinamo in queste prima due giornata ha infatti incassato due sconfitte: una contro la Lazio (0-3) e l’altra contro i tedeschi dell’Hoffenheim (2-0). Anche gli uomini di Shovkovskyi sono quindi chiamati a rimettersi in carreggiata.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI ROMA-DINAMO KIEV

Svilar difenderà i pali giallorossi, a sua volta il portiere serbo sarà protetto da Ndicka, Hummels e Angeliño, con Mancini in dubbio. In caso in cui il centrale italiano sia recuperato, il tedesco scalerà sulla fascia sinistra. Celik confermato a destra, con Pisilli e Cristante in mezzo al campo. A sinistra Zalewski. Soulé e Baldanzi supporteranno l’ucraino Dovbyk, la Joya partirà dalla panchina, come affermato dallo stesso Juric ai microfoni di Sky Sport.

La Dinamo Kiev scenderà in campo con un 4-2-3-1. Mister Shovskovkyi non potrà contare sullo squalificato Braharu, tuttavia recupera Bragaru, di rientro proprio da una squalifica che aveva rimediato contro la Lazio, e sarà un’alternativa a gara in corso per la trequarti. Per il ruolo di centravanti al momento Vanat sembra favorito su Guerrero.

DOVE VEDERE LA SFIDA DELL’OLIMPICO

Il match valido per la terza giornata di Europa League sarà visibile in esclusiva su Sky Sport. Gli abbonati potranno seguire la sfida sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport, oltre ovviamente allo streaming su SkyGo e Now Tv.

ARBITRA Gözübüyük. AL VAR HIGLER

Il match contro gli ucraini sarà diretto dall’olandese Serdar Gözübüyük, con Erwin Zeinstra e Johan Balder ad assisterlo, mentre il IV uomo sarà Sander van der Eijk. In sala VAR ci sarà Dennis Higler, coadiuvato da Erwin Blank nel ruolo di AVAR.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Hummels, Ndicka, Angelino; Celik, Pisilli, Cristante, Zalewski; Soulé, Baldanzi; Dovbyk.

Allenatore: Juric.

A disposizione: Ryan, Marin, Mancini, Hermoso, Koné, Paredes, Pellegrini, Shomurodov, Dybala.

Squalificati: /

Diffidati: /

Indisponibili: Saelemaekers, El Shaarawy.

DINAMO KIEV (4-2-3-1): Bushchan; Karavaev, Popov, Mykhavko, Dubinchak; Shaparenko, Brazhko; Voloshyn, Buyalskyi, Kabaev; Vanat.

Allenatore: Shovskovkyi.

A disposizione: Neshcheret, Ihnatenko, Vivcharenko, Diachuk, Shepelev, Rubchynskyi, Andriyevskiy, Tymchyk, Guerrero, Bilovar, Pikhalonok.

Squalificati: Braharu.

Diffidati: /

Indisponibili:

Arbitro: Gözübüyük.

Assistenti: Zeinstra-Balder.

IV Uomo: Van der Eijk.

VAR: Higler.

AVAR: Blank.

Foto: Done_art10