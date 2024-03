Il Messaggero (A. Angeloni) – Metti qualche giorno tra amici: Palladino più De Zerbi. Monza ieri, Brighton giovedì. Daniele De Rossi intanto non ha avuto pietà per Raffaele, rifilandogli quattro reti, e sta preparando il piattino per Roberto l’inglese. La Roma continua la sua marcia verso l’alto, verso quel quarto posto che due mesi fa sembrava irraggiungibile, e che ora è solo a un punto. L’U-Power Stadium di Monza è a bassa temperatura, la Roma lo scalda, con una prestazione completa, senza troppe distrazioni. Forse la migliore Roma di De Rossi, almeno per continuità di gioco all’interno di una gara.

Poi, se ci metti la qualità di gente come Pellegrini, un altro gol gioiello per il capitano, la forza di Lukaku, la continuità di Dybala, tutto diventa più semplice e scontato. Il quarto gol lo segna Paredes su rigore, con la gara finita da tempo. La Roma ha battuto, e nettamente, una squadra chenon perdeva da cinque partite. E il tutto è arrivato con naturalezza, in scioltezza. Insomma, non erano tre punti scontati e questo successo spinge in alto la Roma e la porta a pensare positivo, ora non è più una squadra da studiare, un progetto da attendere, questa squadra comincia ad essere una cosa seria, se non altro per le sei vittorie in sette gare di campionato.