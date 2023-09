Il Messaggero – Roma-Frosinone del primo ottobre cambia orario: il fischio d’inizio non sarà più alle 18 come previsto, ma alle 20.45. Lo ha ufficializzato ieri la Lega Serie A, a seguito dell’ordinanza del Prefetto di Roma. Il motivo è dovuto al fatto che nella settimana dal 25 settembre all’uno ottobre la capitale ospiterà la Ryder Cup di golf, che nella giornata di domenica si sarebbe sovrapposta alla sfida dell’Olimpico. Di conseguenza, la gara inizialmente prevista come posticipo, ovvero Atalanta-Juventus, verrà anticipata alle ore 18.