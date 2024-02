Corriere della Sera (L. Valdiserri) – Serve una vittoria, con qualsiasi punteggio, per non rischiare di finire ai calci di rigore. La Roma – dopo l’1-1 di Rotterdam – affronta il Feyenoord nel ritorno del playoff di Europa League (stadio Olimpico sold out, ore 21). È il terzo scontro in tre stagioni: nel 2022 i giallorossi vinsero la finale di Conference League, nel 2023 hanno eliminato gli olandesi negli ottavi, sempre di Europa League.

De Rossi si affida a Lukaku (6 gol) e Dybala (uno) ma non li carica di pressione: “Saranno importanti per noi come lo sono stati finora. Da loro ci si aspetta sempre la doppietta o la giocata fino a effetto, ma a me interessa che la Roma passi il turno e loro dovranno essere dentro la partita anche senza segnare. Magari faranno un assist o lavoreranno in una certa maniera per farci fare gol”.

Paulo Dybala, intanto, ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano arabo Al Araby-Al Jadeed: “Al momento il mio futuro è la prossima partita, poi vedremo cosa succede. Ma gioco nella Roma e mi vedo ancora con la Roma”.