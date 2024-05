Corriere dello Sport (R. Maida) – Tutto è pronto per l’allegra scampagnata: senza alcuna tensione per il risultato della partita, 3.100 romanisti partiranno in giornata per raggiungere lo stadio Castellani di Empoli e salutare la squadra all’ultima di campionato. Anche se il sesto posto è certo e non può essere migliorato, i tifosi hanno deciso di seguire in massa la Roma come al solito.

La maggioranza si muoverà in macchina sull’ A1, magari con una piacevole pausa pranzo sulla rotta, facendo ritorno in nottata. Altri si sposteranno in treno: alta velocità fino a Firenze e pol coincidenza con un treno regionale che impiega circa mezz’ora per arrivare a Empoli.