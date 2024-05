La stagione per tante squadre non è ancora terminata, come per esempio quella della Roma, che questa sera alle 20.45 affronterà l’Empoli. Tuttavia il destino europeo dei giallorossi non dipenderà dalla loro gara, bensì dai risultati dell’Atalanta: nel caso in cui i bergamaschi arrivassero terzi o quarti i giallorossi il prossimo anno giocherebbero l’Europa League. Se invece gli uomini di Gasperini guadagnassero solo 2 punti nelle ultime due due gare, per la Roma sarebbe Champions League. Intanto si avvicina anche la finestra di mercato estiva.

Secondo quanto riportato dalla giornalista di Calciomercato.it Eleonora Trotta, Chiesa non avrebbe fretta di rinnovare con la Juve. Il bianconero vuole prima capire i progetti e i piani del nuovo allenatore Thiago Motta. Il classe ’97 è stuzzicato dall’idea Roma, e da tempo è consapevole anche dell’interesse del Milan.