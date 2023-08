Stamani era uscita l’indiscrezione che Bruno Conti si sarebbe seduto al posto di Mourinho nella gara contro la Salernitana. Sky Sport nelle ultime ore ha confermato la notizia. Il campione del mondo tornerà a guidare i giallorossi, seppur momentaneamente, dopo la breve parentesi di tre mesi nel finale della stagione 2004/2005. Una presenza però, solo formale, in quanto a dirigere la squadra sarà Rapetti, esattamente come nel pre-campionato, poiché non è in possesso del patentino per la Serie A.