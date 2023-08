Alisson Becker ha parlato a SelecaoTalk del perché scelse il Liverpool nell’estate del 2018 diventando in oltre il portiere più pagato della storia, prima di essere superato da Kepa. Ecco le sue parole: “Il 5-2 con la Roma ha contribuito a farmi scegliere il Liverpool. Se mi chiedete com’è stato giocare ad Anfield da avversario posso riassumerlo in una parola: orribile. Anfield è uno stadio spettacolare. Ho avuto una proposta dal Chelsea, ma l’esperienza mi ha spinto a giocare per il Liverpool”.