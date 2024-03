(Pagine Romaniste) – Questo pomeriggio alle 18.45 la Roma ospiterà il Brighton per l’andata degli ottavi di finale di Europa League. A sostenere i ragazzi di De Rossi nell’ennesima battaglia europea ci sarà come sempre uno stadio Olimpico sold out. I dubbi di formazione per DDR passano principalmente per la difesa: con Smalling o senza? A 3 o 4?. Spinazzola e Celik confermati sulle fasce. In attacco la “Lu-Pa” è pronta a far sognare i tifosi giallorossi.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI QUOTIDIANI

LA GAZZETTA DELLO SPORT : Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy.

IL TEMPO: Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy.

CORRIERE DELLO SPORT: Svilar; Mancini, Smalling, Ndicka; Celik, Cristante, Paredes, Pellegrini, Spinazzola; Dybala, Lukaku.

TUTTOSPORT: Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy.

IL MESSAGGERO: Svilar; Mancini, Smalling, Ndicka; Celik, Cristante, Paredes, Pellegrini, Spinazzola; Dybala, Lukaku.