È Roma-show con il Brighton: 4-0 per gli uomini di De Rossi e qualificazione al prossimo turno di Europa League ad un passo. Come riporta OptaPaolo, la Roma ha segnato quattro gol contro un’avversaria inglese per la seconda volta nella sua storia in competizioni europee. Il precedente episodio è stato quello del 2 maggio 2018, in semifinale di Champions League contro il Liverpool.

4 – La Roma ha segnato quattro gol contro un'avversaria inglese per la seconda volta nella sua storia in competizioni europee (la precedente il 2 maggio 2018, in semifinale di Champions League contro il Liverpool). Poker.#RomaBrighton #UEL pic.twitter.com/EDQO2n64W6 — OptaPaolo (@OptaPaolo) March 7, 2024