Dopo il 4-0 contro il Brighton, Svilar ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue dichiarazioni:

Il quarto gol è il vostro manifesto?

Sì noi facciamo quello che il mister chiede. Penso che sono idee molto buone ed era una partita preparata bene.

Non era facile farsi trovare pronto su le loro occasioni?

Quello è il mio lavoro, farmi trovare pronto quando c’è un occasione. Non è ancora finita ma sono contento per oggi. Una buona parata di Welbeck (ride, ndr).

Come ha fatto De Rossi a trasformare la Roma?

È difficile spiegarlo. Ha idee molto buone e mi ha sorpreso è una persona positiva che aiuta la squadra a credere in se stessa.

Quanto parla De Rossi nello spogliatoio?

Tanto ma è quello che un allenatore deve fare e lui lo fa nei momenti giusti.

Ti sta aiutando Rui Patricio?

Si è un grande uomo, una persona top. Va forte in allenante e mi fa sempre una mano.