Nell’amichevole odierna a Trigoria, la Roma ha vinto contro la Boreale per 4-0. In grande spolvero Belotti, El Shaarawy, ma soprattutto Aouar, prestazione brillante e autore dell’ultimo gol. In gol anche il giovane Pagano, Solbakken reattivo a mettere in gol la ribattuta del portiere avversario ed il Faraone con un gol a giro dal limite. Prove di difesa a 4 nel secondo tempo per lo Special One, che attendendo il mercato, si gode il nuovo jolly a centrocampo. Presenti in panchina N’Dicka e Kristensen.