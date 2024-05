Il Tempo (T. Carmellini) – Il ventunesimo gol stagionale di Lukaku (tredicesimo in campionato) regala alla Roma ancora un briciolo di speranza Champions. Dipenderà tutto dall’Atalanta, ma almeno stavolta la squadra di De Rossi ha fatto il suo vincendo una partita tutt’altro che semplice. Giocata per un lungo tratto in dieci per l’espulsione di Paredes, contro un Genoa inspiegabilmente «avvelenato e con un arbitro ancora una volta al di sotto delle aspettative. Manganiello tra i peggiori in campo.