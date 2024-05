Il Tempo (M. Cirulli) – Una settimana di tempo per preparare l’ultima gara di campionato in trasferta a Empoli. Dopo il saluto ai propri tifosi di ieri – 67.334 spettatori paganti, record assoluto da quando è stato effettuato l’ultimo restyling dell’Olimpico. La Roma attende di conoscere la data della trentottesima giornata di Serie A, che verrà comunicata domani e dovrà tenere conto della contemporaneità legata alle sfide di bassa classifica.

Se i giallorossi hanno infatti ottenuto la matematica certezza di disputare un altra stagione in Europa League (aspettando di capire se il sesto posto varrà la Champions Lea-gue), l’Empoli dovrà fare i conti con i risultati di Udinese, Frosinone e, a seconda del risultato di oggi pomeriggio, il Verona. Sono due i giocatori che hanno concluso in anticipo la stagione. Lukaku e Paredes non partiranno insieme ai compagni verso la Toscana a causa delle rispettive squalifiche.

Il centravanti belga, da diffidato ha esultato togliendosi la maglia, chiudendo a 21 reti in tutte le competizioni. Doppia ammonizione per proteste invece per il centrocampista a causa di un tallo non concesso da Manganiello. De Rossi potrà tuttavia contare su Dybala. Mentre sperano di strappare una convocazione Spinazzola, Renato Sanches e Karsdorp, assenti dalla lista dei convocati con il Genoa.