La Roma, oltre a rinforzare la rosa con giocatori già pronti, sta programmando anche il futuro. Infatti come riporta TuttoMercatoWeb, Tiago Pinto sarebbe molto interessato ad Akman, centrocampista classe 2006 del Galatasaray. Il giovane mediano è uno dei due giocatori della squadra di Istanbul su cui la Roma ha ottenuto un’opzione nell’ambito del trasferimento in Turchia di Zaniolo. Secondo quanto riferito da alcuni media turchi, infatti, i giallorossi avrebbero offerto 5 milioni per il calciatore. Il club turco avrebbe però rifiutato l’offerta romanista, ritenuta troppo bassa.